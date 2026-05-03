MEGUMI、イタリアの映画祭で日本初の快挙 プロデュースした『FUJIKO』が2冠【コメント全文】
MEGUMIが手がけた映画『FUJIKO』（6月5日公開）が、イタリアの「第28回ウディネ・ファーイースト映画祭」コンペティション部門に正式出品され、最高賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞（Golden Mulberry Award）」と、「ブラック・ドラゴン・特別観客賞（Black Dragon Audience Award）」をW受賞した。
【写真】イタリアの映画祭登場！ プロデューサーとして2冠達成のMEGUMI
同作は、映画『AFTERGLOWS』、King GnuのMVやNIKE、Louis VuittonなどのCMで活躍する木村太一監督がメガホンをとり、映画『零落』やNetflix「ラヴ上等」等で近年プロデュース業にも進出しているMEGUMIが企画・プロデュース。
映画祭のワールドプレミア上映では、主演の片山友希、木村太一監督、MEGUMIが登壇し、上映後には5分間に及ぶスタンディングオベーションが巻き起こった。
「ゴールデン・マルベリー賞」は、観客投票によって最も優れた作品に授与されるもので、映画祭の最高賞にあたる。「ブラック・ドラゴン・特別観客賞」は、プレミアムパス所持者（特別観客）が投票した最優秀賞で、専門性の高い層から熱狂的な支持を受けた作品に贈られる。日本映画としては、初めての快挙となった。
■ストーリー
舞台は、1977年の静岡。
嵐がひどく停電した病院で娘・麻理を出産した富士子。母親になった喜びも束の間、夫の実家から理不尽な仕打ちを受け続けたあげく、姑と義姉に麻理を奪われてしまう。愛する幼な子と引き離された絶望の中、実母・千代の力を借りなんとか麻理を取り返した富士子は、周囲の反対を押し切りシングルマザーとして麻理を育てることを決める。しかし、その先に待ち構えていたのは、図らずも自身が憧れていたロックンロールのような波乱万丈の人生だった――。
■片山友希コメント「映画祭で『FUJIKO』を上映した際、思っていた以上に反響をいただき、「受賞もあるのでは」とチームで話していました。まさか2つも賞をいただけるとは思っておらず、チームみんなで喜びました。すっごくうれしい気持ちです」
■木村太一監督コメント「本映画祭において2冠を達成することができました。本当に夢のような時間でサポートしてくださった皆様に感謝したいと思います。役者さんも素晴らしいですが、スタッフの皆さん、製作の皆さん、全員にありがとうございます、という気持ちです。皆様のお陰で受賞できたので、また同じスタッフで映画が作れたら本当に幸せだと思います」
■MEGUMIコメント「木村監督と居酒屋で話していたあの日からこんな日が来るなんてと思うと感慨深いです。監督から電話で報告を受けた際は監督の声が震えて泣いていらっしゃる様子で、本当に良かったなと思います。木村太一監督と片山友希さんの才能が世界に伝わったことを大変うれしく思います」
【写真】イタリアの映画祭登場！ プロデューサーとして2冠達成のMEGUMI
同作は、映画『AFTERGLOWS』、King GnuのMVやNIKE、Louis VuittonなどのCMで活躍する木村太一監督がメガホンをとり、映画『零落』やNetflix「ラヴ上等」等で近年プロデュース業にも進出しているMEGUMIが企画・プロデュース。
「ゴールデン・マルベリー賞」は、観客投票によって最も優れた作品に授与されるもので、映画祭の最高賞にあたる。「ブラック・ドラゴン・特別観客賞」は、プレミアムパス所持者（特別観客）が投票した最優秀賞で、専門性の高い層から熱狂的な支持を受けた作品に贈られる。日本映画としては、初めての快挙となった。
■ストーリー
舞台は、1977年の静岡。
嵐がひどく停電した病院で娘・麻理を出産した富士子。母親になった喜びも束の間、夫の実家から理不尽な仕打ちを受け続けたあげく、姑と義姉に麻理を奪われてしまう。愛する幼な子と引き離された絶望の中、実母・千代の力を借りなんとか麻理を取り返した富士子は、周囲の反対を押し切りシングルマザーとして麻理を育てることを決める。しかし、その先に待ち構えていたのは、図らずも自身が憧れていたロックンロールのような波乱万丈の人生だった――。
■片山友希コメント「映画祭で『FUJIKO』を上映した際、思っていた以上に反響をいただき、「受賞もあるのでは」とチームで話していました。まさか2つも賞をいただけるとは思っておらず、チームみんなで喜びました。すっごくうれしい気持ちです」
■木村太一監督コメント「本映画祭において2冠を達成することができました。本当に夢のような時間でサポートしてくださった皆様に感謝したいと思います。役者さんも素晴らしいですが、スタッフの皆さん、製作の皆さん、全員にありがとうございます、という気持ちです。皆様のお陰で受賞できたので、また同じスタッフで映画が作れたら本当に幸せだと思います」
■MEGUMIコメント「木村監督と居酒屋で話していたあの日からこんな日が来るなんてと思うと感慨深いです。監督から電話で報告を受けた際は監督の声が震えて泣いていらっしゃる様子で、本当に良かったなと思います。木村太一監督と片山友希さんの才能が世界に伝わったことを大変うれしく思います」