OCTPATH、ミルクボーイ・駒場孝の初作詞曲MV公開 オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、ミルクボーイ、バッテリィズら出演
8人組ボーイズグループ・OCTPATHが、4月15日に発売した9thシングル「Steppin'!!!／まっすぐなまま」のダブルAサイド楽曲「まっすぐなまま」のミュージックビデオを公開した。
【写真】画期的な“連動型”2Daysワンマンライブを開催するOWVとOCTPATH
「まっすぐなまま」は、4月30日より放送スタートしたMBSドラマフィル『ネタジョ』の主題歌。同ドラマは、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる漫才解体新書ドラマとなっている。主題歌となる「まっすぐなまま」は夢を追うすべての若者、そして、そのような経験をしてきた大人たちへ贈る、この季節にぴったりな耳なじみのいいシティーポップ。
同ドラマにも本人役で出演するミルクボーイ・駒場孝が初めて作詞に挑戦した。何時間もの打ち合わせを重ね、駒場氏がこれまでの芸人人生で抱いてきたさまざまな思いを語り尽くし、彼が歩いてきた道とその思いを言葉につむぎ、歌詞へと創り上げた。ミルクボーイがM-１王者になる前、駒場が夢を追いかけているストーリーやエピソード、想いなどを汲み取りながら、夢を追うすべての若者、またそういった経験をしてきた大人たち、いま夢を追いかけ続けているOCTPATHにも寄り添った歌詞に仕上がった。
駒場は初の歌詞提供について「今回初めて作詞をさせてもらうにあたり、自分のこれまでの歩みや考えを文字にしてみたのですが、重くてしんどい、そして当たり前ですが芸人よりの中身になりました。思うようにいかないことや、『今自分は何してるんやろ』と思うことはあると思いますが、自分の考えにまっすぐなまま向かっていってもらえたら絶対に突破できていくと思います。いろんな場面でいろんな方々に聴いてもらって、少しでも力にしてもらえるとうれしいです」とコメントを寄せた。
ミュージックビデオは、ドラマ『ネタジョ』の監督・浦井崇氏とドラマの制作チームがOCTPATHと初めてタッグを組み、お笑いの聖地「なんばグランド花月」にて全編撮影された。ミュージックビデオでは、OCTPATHのメンバーである太田駿静と四谷真佑の２人が「まっすぐ」というお笑いコンビに扮（ふん）して、「なんばグランド花月」のステージで本気の漫才に挑戦する姿を描いている。
ほかのメンバーも劇場で芸人を支える、舞台進行、音響、照明、カメラマン、大道具、清掃員とそれぞれの役に扮し、お笑いコンビ・まっすぐが劇場のステージで漫才を披露するその一瞬を一緒に創り上げていく。
ミュージックビデオでは、声は聞こえないがお笑いコンビ「まっすぐ」に扮したOCTPATHの2人は「なんばグランド花月」のステージでの漫才披露に向けて、何週間も漫才を練習し、撮影時には実際に漫才を披露しているという。壁に向かって漫才を練習したり、時間があればどこでも2人でネタ合わせをしたりする姿は、まさしく新人のお笑いコンビだ。
お笑いコンビ・まっすぐとして漫才に挑戦した四谷は「今回（太田と）2人で漫才に初挑戦ということで、やるからには恥ずかしくないように全力でやりたいと思っていました。東京の吉本興業本社の有名な中庭で芸人さんが壁に向かってネタ合わせをしている光景をよく見てきたのですが、まさか僕たちがやることになるとは。実際にはもっと頑張れたなという悔しさも残るのですが、『なんばグランド花月』で漫才ができるなんて本当に貴重なことで、すごく良い経験になったと思います。ミュージックビデオでは声は流れないけど、本気で挑戦をしたので、いつか漫才のところだけ流してほしいです」とコメントしている。
ミュージックビデオには、オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、ミルクボーイ、金属バット、バッテリィズ、さらには2025年M-1王者のたくろう、2026年にR-1で優勝した今井らいぱちといった吉本興業所属の総勢7組の芸人が出演。ラップをしたり、サックスを披露したりと、さまざまな場面で登場する。まっすぐの2人は、ミュージックビデオ撮影時にザ・ぼんちの里見まさとやバッテリィズの寺家から、漫才に関して直々にアドバイスを受けたというエピソードも。さらに、ドラマ『ネタジョ』の主演を務める辻凪子もミュージックビデオに登場、ドラマ同様に赤いノートを手にまっすぐの漫才を鋭い視点で解剖していく姿も描かれている。
【コメント】
■OCTPATH・四谷真佑
今回（太田駿静と）2人で漫才に初挑戦ということで、やるからには恥ずかしくないように全力でやりたいと思っていました。東京の吉本興業本社の有名な中庭で芸人さんが壁に向かってネタ合わせをしている光景をよく見てきたのですが、まさか僕たちがやることになるとは。実際にはもっと頑張れたなという悔しさも残るのですが、「なんばグランド花月」で漫才ができるなんて本当に貴重なことで、すごく良い経験になったと思います。ミュージックビデオでは声は流れないけど、本気で挑戦をしたので、いつか漫才のところだけ流してほしいです。笑
■ミルクボーイ・駒場孝
今回初めて作詞をさせてもらうにあたり、自分のこれまでの歩みや考えを文字にしてみたのですが、重くてしんどい、そして当たり前ですが芸人よりの中身になりました。ただそれが、打ち合わせなどで少しずつ変換し、さらに完成したものをOCTPATHさんに歌ってもらったところ、重さやしんどさは無くさず、でも前向きで軽快な、そして聴いてもらった皆さんに少しずつでも共感してもらえるところがあるような爽やかな曲になりました。ですので僕の力ではなく、本当に携わってもらった皆さんに作ってもらった詞です。
思うようにいかないことや、「今自分は何してるんやろ」と思うことはあると思いますが、自分の考えに“まっすぐなまま”向かっていってもらえたら絶対に突破できていくと思います。いろんな場面でいろんな方々に聴いてもらって、少しでも力にしてもらえるとうれしいです。
【写真】画期的な“連動型”2Daysワンマンライブを開催するOWVとOCTPATH
「まっすぐなまま」は、4月30日より放送スタートしたMBSドラマフィル『ネタジョ』の主題歌。同ドラマは、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる漫才解体新書ドラマとなっている。主題歌となる「まっすぐなまま」は夢を追うすべての若者、そして、そのような経験をしてきた大人たちへ贈る、この季節にぴったりな耳なじみのいいシティーポップ。
駒場は初の歌詞提供について「今回初めて作詞をさせてもらうにあたり、自分のこれまでの歩みや考えを文字にしてみたのですが、重くてしんどい、そして当たり前ですが芸人よりの中身になりました。思うようにいかないことや、『今自分は何してるんやろ』と思うことはあると思いますが、自分の考えにまっすぐなまま向かっていってもらえたら絶対に突破できていくと思います。いろんな場面でいろんな方々に聴いてもらって、少しでも力にしてもらえるとうれしいです」とコメントを寄せた。
ミュージックビデオは、ドラマ『ネタジョ』の監督・浦井崇氏とドラマの制作チームがOCTPATHと初めてタッグを組み、お笑いの聖地「なんばグランド花月」にて全編撮影された。ミュージックビデオでは、OCTPATHのメンバーである太田駿静と四谷真佑の２人が「まっすぐ」というお笑いコンビに扮（ふん）して、「なんばグランド花月」のステージで本気の漫才に挑戦する姿を描いている。
ほかのメンバーも劇場で芸人を支える、舞台進行、音響、照明、カメラマン、大道具、清掃員とそれぞれの役に扮し、お笑いコンビ・まっすぐが劇場のステージで漫才を披露するその一瞬を一緒に創り上げていく。
ミュージックビデオでは、声は聞こえないがお笑いコンビ「まっすぐ」に扮したOCTPATHの2人は「なんばグランド花月」のステージでの漫才披露に向けて、何週間も漫才を練習し、撮影時には実際に漫才を披露しているという。壁に向かって漫才を練習したり、時間があればどこでも2人でネタ合わせをしたりする姿は、まさしく新人のお笑いコンビだ。
お笑いコンビ・まっすぐとして漫才に挑戦した四谷は「今回（太田と）2人で漫才に初挑戦ということで、やるからには恥ずかしくないように全力でやりたいと思っていました。東京の吉本興業本社の有名な中庭で芸人さんが壁に向かってネタ合わせをしている光景をよく見てきたのですが、まさか僕たちがやることになるとは。実際にはもっと頑張れたなという悔しさも残るのですが、『なんばグランド花月』で漫才ができるなんて本当に貴重なことで、すごく良い経験になったと思います。ミュージックビデオでは声は流れないけど、本気で挑戦をしたので、いつか漫才のところだけ流してほしいです」とコメントしている。
ミュージックビデオには、オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、ミルクボーイ、金属バット、バッテリィズ、さらには2025年M-1王者のたくろう、2026年にR-1で優勝した今井らいぱちといった吉本興業所属の総勢7組の芸人が出演。ラップをしたり、サックスを披露したりと、さまざまな場面で登場する。まっすぐの2人は、ミュージックビデオ撮影時にザ・ぼんちの里見まさとやバッテリィズの寺家から、漫才に関して直々にアドバイスを受けたというエピソードも。さらに、ドラマ『ネタジョ』の主演を務める辻凪子もミュージックビデオに登場、ドラマ同様に赤いノートを手にまっすぐの漫才を鋭い視点で解剖していく姿も描かれている。
【コメント】
■OCTPATH・四谷真佑
今回（太田駿静と）2人で漫才に初挑戦ということで、やるからには恥ずかしくないように全力でやりたいと思っていました。東京の吉本興業本社の有名な中庭で芸人さんが壁に向かってネタ合わせをしている光景をよく見てきたのですが、まさか僕たちがやることになるとは。実際にはもっと頑張れたなという悔しさも残るのですが、「なんばグランド花月」で漫才ができるなんて本当に貴重なことで、すごく良い経験になったと思います。ミュージックビデオでは声は流れないけど、本気で挑戦をしたので、いつか漫才のところだけ流してほしいです。笑
■ミルクボーイ・駒場孝
今回初めて作詞をさせてもらうにあたり、自分のこれまでの歩みや考えを文字にしてみたのですが、重くてしんどい、そして当たり前ですが芸人よりの中身になりました。ただそれが、打ち合わせなどで少しずつ変換し、さらに完成したものをOCTPATHさんに歌ってもらったところ、重さやしんどさは無くさず、でも前向きで軽快な、そして聴いてもらった皆さんに少しずつでも共感してもらえるところがあるような爽やかな曲になりました。ですので僕の力ではなく、本当に携わってもらった皆さんに作ってもらった詞です。
思うようにいかないことや、「今自分は何してるんやろ」と思うことはあると思いますが、自分の考えに“まっすぐなまま”向かっていってもらえたら絶対に突破できていくと思います。いろんな場面でいろんな方々に聴いてもらって、少しでも力にしてもらえるとうれしいです。