やる気がなさすぎるワンコの『お手』がSNSで話題です。座り方に表情に…仕方ない感満載のワンコの姿が話題を呼び、投稿は410万回再生を突破。「ダル…ｗｗ」「これだから犬はたまらん」「はいはいって聞こえる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパが大型犬に『お手』と言うと、しぶしぶ手を差し出して…あまりにもやる気がない『態度と表情』】

パパの「お手」にワンコは…？

TikTokアカウント「moon71640」に投稿されたのは、思わず『やる気、どこいった？』と突っ込んでしまうワンコのお姿。

ある日、ゴールデンレトリバーの「ムーン」ちゃんに向かって『お手』と声をかけたパパ。するとまさかの無視…！2回目のお手でやっと手を差し出しますが、その動きは超スローモーションだったとか。

足を投げ出すようなやる気のない座り方に、めんどくさそうなお顔…「はいはい、やればいいんでしょ」とでも言いたげな、あまりにも気だるい対応には思わず笑ってしまいます。

やる気のなさすぎる「お手」に爆笑

やる気のないお手をしたムーンちゃんですが、パパはとっても嬉しそう。続いて『おかわり』と言うと、同じように「やれやれ…」といった様子で反対の手を差し出すムーンちゃん。

一応指示に従っているあたりがまた絶妙ポイント。しっかり「お手」「おかわり」は成立しているのに、全体から漂う仕方ない感じがじわじわと笑いを誘います。パパとの信頼関係があるからこそ見せる、完全に気を抜いた姿なのかもしれません。

どんな仕草も可愛いワンコ♡

お利口さんなムーンちゃんが可愛くてしょうがないパパ。わしゃわしゃと撫でる嬉しさ全開なパパと、虚無なムーンちゃんとの対比が面白さを引き立てます。一見するとやる気ゼロ…しかしその奥には安心しきった日常の中にパパとの絆が感じられます。

どんな仕草や表情も愛らしいムーンちゃんを見ると、これだからワンコは…♡と思わずにはいられませんね。

この投稿には「ため息聞こえてきそう(笑)」「ちゃんとお手しててエライ」「犬って可愛いなぁ」といったコメントが寄せられています。

ムーンちゃんとご家族の賑やかな日常は、TikTokアカウント「moon71640」からチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「moon71640」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております