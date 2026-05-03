仕事に出かけた飼い主さん、お昼休みに一時帰宅すると…。お留守番をしてくれていた豆柴さんが見せた反応が尊すぎると話題になっているのです。

見ている方まで幸せな気持ちになってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で56万回を超えて表示されており、4.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：仕事の昼休み、一時帰宅したら『留守番していた犬』が…まるで『数年ぶりの再会のような光景』】

昼休みに一時帰宅したら、留守番していた犬が…

Xアカウント『@KURUMILK118』に投稿されたのは、昼休みの一時帰宅した飼い主さんを出迎えた愛おしい光景。

この日、飼い主さんは仕事に出かけ、お昼休みに一時帰宅することにしたのだそう。

まるで『数年ぶりの再会のような反応』に反響

ドアを開けるとそこには…留守番をしてくれていた豆柴「餅子」ちゃんと「くるみ」ちゃんがお出迎えに来てくれていたといいます。

約3時間ぶりの再会、しかし餅子ちゃんはまるで数ヶ月、数年ぶりに再会したかのような熱烈大歓迎を見せてくれたのだそう。

カメラで捉えることも難しいほどの素早い動きで、ぴょこぴょこ跳ねながら飼い主さんに『おかえり！うれしい！』と猛アピールしてくれたという餅子ちゃん。

飼い主さん曰く、くるみちゃんは帰宅から1分もすれば落ち着きを取り戻し、スンッとその場を離れるという柴犬らしい振る舞いを見せることもあるのだそう。

対して餅子ちゃんはいつも熱烈大歓迎をしばらく続けてくれるのだそうで、家族間でも『柴は偽装なのではないか…』なんていわれているほどなのだとか。

子犬のような無邪気で愛くるしいその振る舞いは、飼い主さんはもちろんのこと多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この「生活サイクルのなかでご主人がいない時間を覚えているんでしょうね。この時間になぜいるの！？超うれしい！！」「飼い主が奇跡的に生きていた時のレベルですね」「でも嬉しいですよね、こんなに喜んでくれたら」「うちの子と真逆です」などのコメントが寄せられています。

仲良し豆柴コンビの日常

豆柴「餅子」ちゃんには「くるみ」ちゃんという大切な相棒のような存在も。大きさや見た目もどんどんそっくりになっているものの、その性格はそれぞれ個性あふれるもの。

ご家族に溺愛されながら、マイペースに幸せに暮らす餅子ちゃんとくるみちゃんのお姿は日々多くのユーザーに豆柴の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@KURUMILK118」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。