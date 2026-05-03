お笑いタレント明石家さんま（70）が、2日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、体調不良のため休養中のお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）にメッセージを送った。

この日、アシスタントとして出演した「モーニング娘。’26」弓桁朱琴が、ものもらいで眼帯を付けていたことから、芸能人と体調の話に。さんまは「芸能人も最近、ちょこちょこみな休んだり、何が原因かはっきり…（体質も）変わるからな」と話した。

その上で「日村なんかも休んで。いつまで休むのか、まだ分からないということやから」と、心配そうにポツリ。「日村なんかはよく知っているんだけど、何の連絡もないんですけど、どういう状態で休んでいるのか。声なのか、体調を悪くして、疲労がたまってどうのこうのなのかもしれないけど」と、気をもんでいた。

さんまは対照的に、体調不安がなく、医者いらずで生活している。「みんなは休める時に休んでおいた方がええっていうのは、ホンマ正解やねんけど。俺が休める時に休んでなかったから、こんな仕上がりになって」と笑わせていた。

日村は今年に入って体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。所属事務所は先月28日、日村の休養を公式サイトで発表。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。