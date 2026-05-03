◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 10ｰ0 西武(3日、ZOZOマリン)

ロッテ・毛利海大投手が7回無失点の好投でプロ2勝目を挙げました。

前回から中10日でのマウンドは立ち上がりに2本のヒットを浴びるなど、いきなりのピンチ。しかし「打たれはしたが自分の中では落ち着いて投球できた。そんなに(投球を)変えようとは思わず、ボール先行なところだけ注意した」と振り返ります。

このピンチで西武・ネビン選手を2球で追い込むと、最後は外角低めのストレートで見逃し三振に。復帰から2試合で5安打と当たっていた主砲との初対決に「本当にあそこしかないというギリギリのところに投げられたのは自信になりました」と手応えを語りました。

初回のピンチを切り抜けた左腕はその後も得点を許さず、開幕戦以来のプロ2勝目。「1勝目を取ってからが長かった。早く勝ちたいという気持ちが出てしまっていた」と苦戦した直近2試合を反省し、「自分に勝ちが付かなくてもいいからチームが勝てばいいという気持ちでマウンドに上がった」と登板時の心境を明かしました。

「ここ2試合は中継ぎ陣に迷惑をかけてしまっていたので、なんとか長いイニングを投げて、勝ちが付かなくても中継ぎ陣を休ませられるようにと」とコメントしたドラフト2位ルーキー。その言葉通り、自己最長タイの7イニング、自己最多の103球の熱投を見せて勝利に貢献しました。