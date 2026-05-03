「Costs an arm and a leg」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Costs an arm and a leg」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「値段がすごく高い」でした！
「Costs an arm and a leg」は、「値段がすごく高い」を表す表現。
身体の一部（腕や脚）を支払わなければならないほどの犠牲、つまり「莫大な費用」を指し、日常会話で価格の高さに驚いたときによく使われます。
「That new car cost me an arm and a leg.」
（あの新車、めちゃくちゃ高かったよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部