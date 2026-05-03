ランディーズドーナツ限定♡母の日・父の日に贈る新作ドーナツ登場

ロサンゼルス発の人気ショップ「ランディーズドーナツ」から、母の日・父の日にぴったりの限定ドーナツが登場します。華やかなピンクの『マムズレイズド』と、爽やかなブルーの『ダッズレイズド』は、見た目の可愛さと満足感のある味わいを兼ね備えた特別な一品。感謝の気持ちをスイーツで届けたい方におすすめの、期間限定アイテムです♡

母の日に贈りたいマムズレイズド

『マムズレイズド（MOM’S RAISED）』は、2026年5月7日（木）～5月10日（日）の期間限定で販売されます。価格は580円（税込）。

ふんわり食感のラウンド型イーストドーナツに、たっぷりのカスタードクリームをイン。

表面には華やかなピンクのアイシングをまとい、白のアイシングで「MOM」の文字を描いた愛らしいデザインです。見た瞬間に笑顔になれる、母の日ギフトにぴったりな一品です。

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父の日にぴったりダッズレイズド

『ダッズレイズド（Dad’S RAISED）』は、2026年6月19日（金）～6月21日（日）の期間限定販売。価格は580円（税込）です。

こちらもカスタードクリーム入りのラウンド型イーストドーナツで、鮮やかなブルーのアイシングに白文字で「Dad」とデコレーション。

爽やかでポップなカラーリングが印象的で、父の日のサプライズギフトにもおすすめです。甘さ控えめのクリームが食べやすく、男性にも喜ばれそう。

話題のランディーズドーナツとは？

1952年にロサンゼルスで創業したランディーズドーナツは、巨大ドーナツ看板で知られる名店。映画やミュージックビデオにも登場するほど有名で、現地ではランドマーク的存在です。

グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）

ピンクスプリンクルズ アイスケーキ（PINKSPRINKLES ICED CAKE）

日本でも渋谷代官山店をはじめ、新宿、有楽町、東京ギフトパレットなど次々に店舗を展開し、注目を集めています。

毎日手作りされる40種類以上のドーナツが並ぶ華やかなショーケースも魅力です。

感謝を伝える甘いギフトに

母の日も父の日も、いつもは照れくさくて言えない「ありがとう」をスイーツに込めて贈ってみませんか。

ランディーズドーナツの限定商品は、写真映えする可愛いデザインと本格的なおいしさで特別感たっぷり。

家族で囲むティータイムにもぴったりです。販売期間が短いので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡