◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）

ヤクルトの先発・ウォルターズ投手は、6回途中3失点で降板しました。

昨季までは中日でプレーしていたウォルターズ投手。今季からは戦いの場をヤクルトに移しました。今季初先発となった4月17日の巨人戦では、3回途中7失点で降板。以来の1軍マウンドとなるこの日、初回は三者凡退の立ち上がりとします。

しかし2回、先頭からの連打を浴びるとゴロの間にそれぞれの進塁を許し、1アウト2、3塁のピンチを招きます。ここで後続にはファースト方向に鋭い当たりとされるも、味方の好守備にも助けられ無失点でしのぎました。

それでも3回には、先頭からのヒットと四球で無死1、2塁と再びピンチを招きます。この場面で後続を併殺打とするも、2アウト3塁からは佐野恵太選手・宮粼敏郎選手の連続タイムリーを浴び、2点の先制を許しました。

4回にもピンチを招くも無失点。しかし5回には宮粼選手のソロHRを浴び、失点を重ねました。6回にも先頭に四球を許し、1アウトからヒットを浴びて後続に送りバントとされたところで降板。2アウト2、3塁のピンチは2番手・木澤尚文投手がしのぎ、さらなる失点とはなりませんでいした。

この日のウォルターズ投手の成績は5回と2/3で88球を投げ、被安打9、奪三振3、与四球2、3失点となっています。