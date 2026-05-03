国立大出身で教員免許も持つ才媛グラドルの谷碧さんが、週刊SPA!5月5・12日合併特大号の人気企画「グラビアン魂」に登場。デビュー2年目とは思えないながら確かな存在感



【写真】セクシーランジェリーを着こなす谷碧さん

谷さんは新潟大学教育学部を卒業し、教員免許を取得している異色の経歴を持つグラビアアイドル。知性とルックスを兼ね備えた存在として注目を集め、DVD「女神の誘惑」（ラインコミュニケ−ションズ）も好評発売中です。



公開されたカットは、風にすそがなびく清楚なワンピーズ姿や服を脱いでセクシーなランジェリーで際どいポーズをとる好対照な2枚。あらためて彼女の存在感を際立たせています。（撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／田中陽子）



谷さんはXで「週刊SPA!見てくれましたか 感想お待ちしてます」とコメントしています。



【谷碧さんプロフィール】

たにあおい 28歳 1998年3月29日生まれ 岩手県出身 T170・B90W58H90 新潟大学教育学部を卒業し、大阪でOLとして働く。2025年上京とともに芸能活動開始。「グラビア界のカトパン」として注目を浴びる。6月20日に1st DVD『Aoi』が竹書房より発売。最新情報は公式インスタグラム（@aoi_tani_）やX（@aoi_tani_）