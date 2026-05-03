人気アナウンサーの本気すぎるコスプレが話題になっている。

日本テレビの河出奈都美アナウンサーが３日までに自身のインスタグラムを更新。バーチャルシンガー・初音ミクのコスプレ姿をアップし、「『「コスプレしてニコニコ超会議に参加してみた』」とつづると、「Ｏｈａ！４の『コレミテ』コーナーでお届けした ニコニコ超会議参戦企画、ご覧いただきありがとうございました！ （率直にいかがでしたかね…？笑）」と感謝の言葉を記した。

続けて「元々は完全プライベートで行く予定だった、今年のニコニコ超会議。そんな話をＯｈａ！４のスタッフに何気なく話したところ、『ガチで参加してるところを撮影したら面白いかも』と、半分ノリで決まったのがこの企画でした！笑 ボカロやコスプレに詳しくない方にとっても、こんな世界があるということを知るきっかけになったら嬉しいです」と今回の企画に至るまでの経緯を説明。

さらに「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！ （しかし、肝心の『０１』のタトゥーシールを忘れるという失態…！いつかリベンジすることでお許しください）」とコスプレのこだわり部分について解説した。

「好きなものを好きでい続けることをあきらめる必要はない！ 伝えれば、行動すれば、いつか誰かが見つけてくれる。そんな気づきを得た今回の企画でした」と感想を記し、最後は「ｂｙ 来週参加するコスプレイベントに向けて再び準備に追われている河出より」と結んだ。

この投稿に「河出さんの本気を見せていただきました すごいですね 本当に好きなんだなと思いましたし、好きであることの凄さを知れました 更に磨きをかけて、次に向けてレベルアップしてください！」「奈都美ちゃん、カッコいいね」「河出さんの好きな事に全力の姿勢で取り組む姿に勇気を貰いました」「奈都美ちゃん、超絶可愛い」などのコメントが寄せられている。