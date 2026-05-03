◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2026年5月3日 甲子園）

阪神・才木が7回無失点で3勝目を挙げた。降雨コールドで、通算3度目の「9回未満の完封」をした。2試合連続6失点を喫し、自己初の中4日で迎えたこの日は背水マウンド。昨年7月16日中日戦以来となる梅野とのバッテリーで快投をした。

＜ヒーローインタビュー＞

―今の心境は？

「ま、そうっすね。やっとゼロに抑えられたので、ちょっとホッとしてます」

―中4日でのマウンドは、どんな思いだったか。

「ここ2回ぐらい、無様なピッチングばかりしていたので、どんな形でもいいので、良い結果をって（思っていた）。中4日で投げさせてもらえて、梅野さんといろいろと話しながら、野手に守ってもらいながら、なんとかゼロでいけたので良かったです」

―梅野捕手とは試合中にどんな話をしたか。

「ずっと組んでますし、別に今さら細かいことっていうよりかは、自分も悪いピッチングが続いてたので、あんまり気にせずどんどんいこうっていう話をしながら。良い結果につながりました」

―どんなところが良かったか。

「途中ピンチもしっかり（投げられた）。前回までだったらズルズルっていっちゃってたのを、しっかり切れたのは大きかったかなとは思います」

―相手の井上投手もいい中で佐藤輝明選手が打った。どんな気持ちだったか？

「そろそろ打ってくれるんちゃうかなと思ってたので、ま、さすがだなっていう一言ですね」