阪神・才木浩人 「ここ2回無様」「ちょっとホッ」 サトテルV打「そろそろ打ってくれるんちゃうかな」
◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2026年5月3日 甲子園）
阪神・才木が7回無失点で3勝目を挙げた。降雨コールドで、通算3度目の「9回未満の完封」をした。2試合連続6失点を喫し、自己初の中4日で迎えたこの日は背水マウンド。昨年7月16日中日戦以来となる梅野とのバッテリーで快投をした。
＜ヒーローインタビュー＞
―今の心境は？
「ま、そうっすね。やっとゼロに抑えられたので、ちょっとホッとしてます」
―中4日でのマウンドは、どんな思いだったか。
「ここ2回ぐらい、無様なピッチングばかりしていたので、どんな形でもいいので、良い結果をって（思っていた）。中4日で投げさせてもらえて、梅野さんといろいろと話しながら、野手に守ってもらいながら、なんとかゼロでいけたので良かったです」
―梅野捕手とは試合中にどんな話をしたか。
「ずっと組んでますし、別に今さら細かいことっていうよりかは、自分も悪いピッチングが続いてたので、あんまり気にせずどんどんいこうっていう話をしながら。良い結果につながりました」
―どんなところが良かったか。
「途中ピンチもしっかり（投げられた）。前回までだったらズルズルっていっちゃってたのを、しっかり切れたのは大きかったかなとは思います」
―相手の井上投手もいい中で佐藤輝明選手が打った。どんな気持ちだったか？
「そろそろ打ってくれるんちゃうかなと思ってたので、ま、さすがだなっていう一言ですね」