阪神・佐藤輝明の本塁打に海外熱視線

プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手の異次元な打棒が、海を越えて反響を呼んでいる。2日の巨人戦で、5打数4安打2打点の活躍で3試合連続の猛打賞。本拠地で放った豪快弾に、海外ファンも熱い視線を注いだ。

佐藤は「4番・三塁」で先発した巨人戦の初回、左翼線へ先制の二塁打を放つと、第3打席は中前打。第4打席では右中間を破る二塁打でチャンスメーク。8回の第5打席には打球速度187.2キロの特大弾を右翼席に放ち、チームの7-5の勝利に貢献した。

昨季2冠王（本塁打＆打点）の活躍ぶりに海外ファンも釘付け。8回に放った8号ソロの映像がネットで拡散され、「日本の次なるスター？」「もし彼がポスティングされたら、かなりの衝撃だろう」と驚きの声が続出した。

さらに「彼はドジャースだ」「ホワイトソックスだ」「悪いけど、彼はブレーブスだよ」「ヤンキース、日本の有望株を獲得する時が来たぞ」「今すぐムラカミに電話して、彼と話させろ」と、メジャー行きを待ち望む声も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）