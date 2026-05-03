◆ファーム・リーグ 巨人３×―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の中田歩夢内野手が３日、ファーム・リーグの広島戦でサヨナラの適時打を放つなど２安打２打点と勝利に貢献した。

まずは０―２の７回に２死一、二塁から左前適時打を放って１点をもぎとった。

さらに１―２の９回。岡田の犠飛で同点に追いついて迎えた１死一、三塁。中前適時打を放ってガッツポーズを決めた。ヒーローインタビューに呼ばれ「みんながつないでくれたので、自分が決めようと思って打席に入りました。最高です！」と笑みを浮かべた。

「タイミングが合わない中で大田コーチと石井監督にフォームやタイミングの取り方に助言をもらって、感覚がよくなってきました」と中田。遠投１２０メートルを誇る強肩の内野手だが、自身の付加価値を高めるため、キャンプから捕手にも挑戦している。「今はキャッチャーも少しずつ練習して、１軍の戦力になりたいですし、このまま野球を終わりたくないので、結果を出して存在感を出してなんとか東京ドームで試合をしたいです」と意気込んだ。