フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

陣内智則が、楽屋でのさんまの様子を明かし「さんまさんの楽屋入って、うたた寝とかしてるのを見たことないですね…。今まで、何十年も…」と述懐。

「大概、（先輩の）誰かの楽屋に行ったら『今、ちょっとお休みなってます』とか、寝ながら（あいさつに）『ああ…』みたいな。（さんまは楽屋で）毎回、開けたら『頼むねー！』って毎回、言うじゃないですか？うたた寝しないんですか？」と不思議がった。

「キングオブコント２０２２」王者のビスケットブラザーズ・原田泰雅も、さんまへの楽屋あいさつについて「僕、めっちゃ怖かったのが…。大阪の番組で、楽屋あいさつさせてもらおうと思って（ドアの前で）タイミングうかがってたんですよ。ちょっと、耳すましてて」と述懐。

「中に（村上）ショージ師匠と（間）寛平師匠と、さんま師匠。で、めっちゃ笑い声が聞こえてるんすよ。でも会話はしてないんですよ。あれ、めっちゃ怖かったです…。いつ入っていいか分からん。笑い声だけが入ってきて…」と笑わせた。

さんまは「無言でハハハハ！って…。ちゃう、ちゃう！（３人で）しゃべってんねん！」と爆笑していた。