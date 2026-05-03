「腹筋！」工藤静香、新アルバムのジャケ写を公開！ 「カッコ良さがレベチ」「めちゃめちゃ色っぽい」
歌手の工藤静香さんは5月2日、自身のInstagramを更新。6月24日発売の新アルバムのジャケット写真を公開しました。
【写真】工藤静香、新アルバムのジャケ写
この投稿にコメントでは「この通常盤のジャケ写ヤバすぎます‼」「めちゃ、かっこいい」「カッコ良さがレベチ」「セクシーでカッコいい」「めちゃめちゃ色っぽい」「このジャケ写、ポスターないんですかね⁉」「腹筋！ すごーい」「腹筋腹筋 かっこよっ」など称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】工藤静香、新アルバムのジャケ写
「カッコ良さがレベチ」工藤さんは「6月24日、ニューアルバム『Dynamic』をリリースさせていただきます！」とつづり、5枚の写真と曲の音源を投稿。美しい腹筋が際立つモノクロのジャケット写真を公開しています。ニューアルバムの収録楽曲には、次女でモデル、俳優として活躍するKoki,さんが作曲を手掛ける楽曲も。
スキマスイッチとのレコーディングの様子も自身のInstagramで「6月中旬発売予定のニューアルバム制作中！」とたびたびレコーディングの様子を投稿していた工藤さん。2月27日の投稿では、音楽ユニット・スキマスイッチが提供した楽曲をトラックダウンしたことを報告し、ファンからは「スキマスイッチのお2人の曲 楽しみだなぁ」「スキマスイッチならではの曲ですね〜」「早く聴きたいッ」「期待爆上がりです」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)