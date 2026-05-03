SUNトピ、福山佳那・気象予報士です。新緑の季節、きょうはフレッシュな話題をお届けします。

福山佳那 気象予報士

「東京都あきる野市にきています。見て下さい！あちら！ヤギがいます」

今回は2020年に開業した日本では珍しいヤギチーズをつくっている牧場を訪れました。

福山佳那 気象予報士

「可愛い子ヤギがたくさんいますが、今年は何頭くらい生まれたんですか?」

養沢ヤギ牧場代表 堀周さん

「今年は22頭生まれていますね」

新しい仲間も加わり、今はおよそ40頭のヤギが飼育されています。

こちらの牧場では、搾乳からチーズ製造までをほぼお1人で行っているそうです。ヤギは春から秋の限られた期間しか搾乳できないそうですが、この季節のミルクには、こんな特徴が…。

養沢ヤギ牧場 代表 堀周さん

「新緑の一番柔らかくておいしい時期の草と、出産の時期がだいたい重なるので、そういう意味でもおいしいミルクを出してくれている」

そのフレッシュなヤギミルクから作られるチーズは、開業数年にも関わらず、国内外の権威ある賞を受賞したそうです。私もヤギチーズをいただきました。

福山佳那 気象予報士

「凄くなめらかです、舌触りが。チーズの濃厚さもあって、とても美味しいです」

蜂蜜をかけて食べるのもオススメとおっしゃっていました。