ちょんまげラーメン田渕、家業が兵庫の有名ブランド製造だった 上沼恵美子が絶賛「日本一おいしい」「すごいブランドですよ！」
お笑いコンビ・ちょんまげラーメンが、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、田渕章裕が家業を明かした。
【写真】ちょんまげラーメン・キム、田渕パパが送ってくれた揖保乃糸を披露
ちょんまげラーメンは、インディアンスから昨年6月に改名。上沼恵美子に「名前変えたんやね」と向けられ、田渕は「もうすぐ1年たちます」と答えた。
上沼は「ところがね、聞いたらね、田渕くんだったっけ、実家がそうめんつくってる。これが兵庫県の有名なあの揖保乃糸よ」と明かし、「先ほどいただいたの。お父様がつくられたの、ありがとうございます」と感謝。「日本一おいしいそうめんやんか！揖保乃糸はすごいブランドですよ！」と絶賛した。
田渕は「（改名を）父に電話で伝えようと思って電話したら、一瞬無言になりまして、そうめんちゃうんか」と笑いを誘っていた。
田渕は、兵庫県たつの市出身。たつの市は「揖保乃糸」の製造業者が多数ある。
【写真】ちょんまげラーメン・キム、田渕パパが送ってくれた揖保乃糸を披露
ちょんまげラーメンは、インディアンスから昨年6月に改名。上沼恵美子に「名前変えたんやね」と向けられ、田渕は「もうすぐ1年たちます」と答えた。
上沼は「ところがね、聞いたらね、田渕くんだったっけ、実家がそうめんつくってる。これが兵庫県の有名なあの揖保乃糸よ」と明かし、「先ほどいただいたの。お父様がつくられたの、ありがとうございます」と感謝。「日本一おいしいそうめんやんか！揖保乃糸はすごいブランドですよ！」と絶賛した。
田渕は「（改名を）父に電話で伝えようと思って電話したら、一瞬無言になりまして、そうめんちゃうんか」と笑いを誘っていた。
田渕は、兵庫県たつの市出身。たつの市は「揖保乃糸」の製造業者が多数ある。