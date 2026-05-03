Aぇ! group、全45曲サブスク解禁 デビュー曲から映画「おそ松さん」主題歌まで5月11日配信開始
【モデルプレス＝2026/05/03】Aぇ! groupが3日、公式YouTubeチャンネルにて「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」大阪城ホール夜公演MCコーナーを生配信。全45曲をサブスクリプション配信することが発表した。
【写真】STARTOアイドル「ガルアワ」サプライズ登場
事前に「重大発表」を予告していた同グループ。MCコーナーで5月11日にサブスクリプション配信を解禁することを発表した。
なおデビュー曲「《A》BEGINNING」からグループで初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌である4th Single「でこぼこライフ」（6月17日リリース）まで全45曲が配信される。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group、重大発表
事前に「重大発表」を予告していた同グループ。MCコーナーで5月11日にサブスクリプション配信を解禁することを発表した。
◆Aぇ! group、全45曲サブスク解禁
なおデビュー曲「《A》BEGINNING」からグループで初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌である4th Single「でこぼこライフ」（6月17日リリース）まで全45曲が配信される。（modelpress編集部）
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