◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１４節 Ｃ大阪１―１（ＰＫ４―３）福岡（３日・ヤンマーハナサカスタジアム）

Ｃ大阪は雨中のホーム福岡戦でＰＫ戦の末に勝利し、２連勝（ともにＰＫ勝ち）とした。

前半に相手のミドル弾で先制を許すも、アディショナルタイム４６分、ＤＦ井上黎生人のヘディング弾で同点に。後半は両チーム無得点でＰＫ戦へ突入した。

日本代表・森保一監督も視察するなか、福岡に立ちはだかったのは元日本代表ＧＫ中村航輔だ。２人目のシュートを好セーブすると、５人目にも重圧をかけてシュートは枠の外へ。Ｃ大阪は１人目の香川真司から４人全員が成功し、ＰＫ戦４―３で勝利した。

Ｃ大阪は今季ＰＫ戦で６戦５勝１敗。中村は、うち４戦に出場し４勝無敗と無類の勝負強さだ。今季加入した３１歳の守護神は「勝ち点２を取れた。（ＰＫは）集中力を維持して何とか止められた。我々のキッカーも優秀で結果を出してくれる」と謙虚に喜び、「やはり（９０分勝利で）勝ち点３を目指すということはチームで取り組んでいく」と貪欲に理想を追求し続ける。