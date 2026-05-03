【ノンデリ義父！】勘違いしてた？相手の気持ちを汲み取る能力がなかった俺＜第20話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第20話 慕われてない……のか？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんは前々からお義父さんの部下との距離の詰め方についても、思うところがあったようです。けれど変に口出ししすぎてしまうと仕事に弊害があるかと思い、口をつぐんでいたのでしょう。しかし息子のお嫁さんにまで被害がおよびはじめているとなると、話は別です。今まで思っていたお義父さんの他人との距離の詰め方についてしっかりと話し、トモアキさんにも釘を刺してくれたお義母さん。もう少し早く言ってくれたら、今回のような問題にはならなかったのでは……？ という突っ込みはやめておきましょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第20話 慕われてない……のか？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんは前々からお義父さんの部下との距離の詰め方についても、思うところがあったようです。けれど変に口出ししすぎてしまうと仕事に弊害があるかと思い、口をつぐんでいたのでしょう。しかし息子のお嫁さんにまで被害がおよびはじめているとなると、話は別です。今まで思っていたお義父さんの他人との距離の詰め方についてしっかりと話し、トモアキさんにも釘を刺してくれたお義母さん。もう少し早く言ってくれたら、今回のような問題にはならなかったのでは……？ という突っ込みはやめておきましょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙