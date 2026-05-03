フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは先週に引き続いて「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。

勝負強い打撃と華麗な内野守備で活躍した井口資仁氏は０５年に米大リーグ、ホワイトソックスに移籍。在米中、アメリカ国民のメジャリーグへの思いに驚いた出来事を明かした。

「家族でドライブ中ですね。子どもが後部座席で跳びはねてて…」と述懐。「それで警察に止められて」と話した。

しかし、車を止めた警官は井口氏がホワイトソックスに所属するメジャーリーガーであることに気付くと「『お前、ホワイトソックスか！俺は大ファンなんだぞ！』って。しかも、次の日がシカゴ同士の対決。カブス対ホワイトソックスで。（警官は）『お前、明日から絶対勝てよ！って。ホームラン打ったら、これ許してやるから』って」と、応援してきたことを振り返った。

井口氏は、翌日の試合で「本当にホームラン打ちました。打った瞬間に、自分より、たぶん…。あの警官が一番喜んでんじゃないか？って」と述懐。浜田は「ホンマに？ホンマに打ったの？」と爆笑していた。

井口氏は、０５年に米大リーグ、ホワイトソックスに移籍し、１年目にワールドシリーズ制覇に貢献。０９年にロッテで日本球界復帰。１３年に日米通算２０００安打達成。日米通算成績は２４０８試合２２５４安打２９５本塁打１２２２打点。