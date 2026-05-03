お笑いコンビ「アキナ」の山名文和が３日、大阪市天王寺区の心光寺で初の書道展「生きる〜読んでにやつき見て感動して〜」を開催。開催中は毎日午後１時から書道パフォーマンスを披露するということで、初日のこの日は特大の筆で「生」の字をしたためた。しかし一発勝負で納得いく作品とはならず「最悪や…」と頭を抱えた。

辛辣（らつ）な在阪の芸能記者から「パフォーマンスの失敗。２０２０年のＭー１グランプリを思い出さなかったか？」と問われると「あれは思い出すもんじゃなく、僕の心の隣に常に存在しているもの」と苦笑い。伝説のトラウマ舞台ほどのダメージはなかったようだ。

体調不良のため相方・秋山賢太が昨年１０月から芸能活動を休養していた。書道展やエッセイの執筆などのソロ活動は、劇場の仕事などがなくなって時間に余裕ができたことで「とりあえずやりたいことをやってみよう」とトライしたもの。秋山が今月４日放送のＭＢＳテレビ「せやねん！」（土曜・前９時２５分）で仕事復帰したことで「２人でずっと楽しくやり続けて生きていきたいなと思います」と一番大好きだというコントを軸に、再びアキナとして生きていく決意を固めたようだ。

書道展には「３日で１０００人来てくれたらうれしい」と話していたが、この日だけで来場者が１０００人に達する大にぎわいとなった。５日まで。