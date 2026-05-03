「ロッテ１０−０西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが今季３度目の２ケタ得点、今季２度目の完封勝利で大勝。連敗を２で止め、借金を３に減らした。

先発のドラフト２位・毛利（明大）は７回６安打無失点で開幕戦以来の２勝目。お立ち台で「最高です」と笑顔を見せた。

序盤はピンチの連続だった。初回１死一、二塁では４番・ネビンを外角低めいっぱいの１４５キロの直球で見逃し三振。「ギリギリのところに投げられたのは、自信になりました」。三回１死一、三塁から、長谷川をカーブで空振り三振。「緩い球を投げるのは、怖いというか気持ちも大事というか。自信持って投げないといけないので。しっかり腕を振って投げられたのが良かった」と振り返った。

ここ２試合は五回を持たずに降板していた。前回登板後は一度登録を外れ、ファームで調整した。四球で崩れてきたことから、低めの精度をテーマに２度ブルペンに入った。「自滅から始まってるんで、そこは気をつけてやってきた結果が今日出たかなと思います」と言う。メンタル面では「早く勝ちたい、っていうのが気持ちに出ちゃってたので。そこは自分に勝ちがつかなくていいからチームが勝てばいいっていう気持ちでマウンドに上がった」と明かした。

苦しんでつかんだ２つ目の勝ち星。「大事な２勝目だと思ってるんで。これからどんどん勝っていけるようにやっていきたいなと思います」と目を輝かせた。