「A.B.C―Z」塚田僚一（39）が、3日に京都競馬場で行われた競馬の「第173回天皇賞・春」の万馬券を的中させたことをグループのX（旧ツイッター）で報告した。

レースは昨年のダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）が、1番人気の期待に応えて優勝。2着には12番人気の伏兵ヴェルテンベルク、3着には2番人気のアドマイヤテラが入った。勝ち時計は3分13秒7だった。

発走前に塚田は「このレースを当てるために競馬をやっているんだ！ 塚ちゃん」と前置きし、「1着 07」「2着 1，03，04，11，14，15」「3着 01，03，04，11，14，15」と、自身の買い目を公表。ハッシュタグには「＃天皇賞・春」「＃3連単フォーメーション」と添えられた。

3連単は（7）（15）（3）で、7万630円という波乱だった。見事的中させた塚田は、レース後の投稿で「競馬好きになるキッカケ「キタサンブラック」ありがとう！！！！！！また来週〜」と喜びをつづった。1、2着馬は、名馬キタサンブラック産駒だった。

馬券は1000円ずつ30点で、3万円の出費。塚田は「706，300」と払戻金が表示されたスクリーンショットを披露し、「ありがとう」と感謝を記した。

ファンからは「え、すごっ！！！塚ちゃんおめでとう」「1000円買ってる！すごーーーーーーー」「大当たりがすぎる」といった祝福の声や、「塚ちゃんに全乗っかりで勝てました」と感謝の報告も。一方で「70万円賭けちゃだめだよ」「全額ベットしないようにね」と、“手綱”を引くようなアドバイスもあった。