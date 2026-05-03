「ファーム交流戦、ヤクルト４−２阪神」（３日、戸田球場）

阪神はヤクルトに惜敗した。先発のマルティネスは５回４安打３失点。制球に苦しみながらも、粘りの投球を見せた。打線はヤクルト投手陣に八回まで無得点に封じられたが、九回、嶋村の二塁打を皮切りに２点を返した。育成ドラフト１位の神宮＝東農大オホーツク＝は六回からプロ初登板を果たした。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−マルティネスは制球力に課題。

「課題残った中でもね、フォアボールを出しても、切り替えてっていうことを試合前もずっと話してて、粘った方じゃないか。もうある程度は覚悟の上だし。そういうところでは、５回３失点か。というところではレベル低く言えば粘ったと思うよ」

−育成ドラフト１位の神宮がプロ初登板。

「神宮のデビューがね、“神宮”じゃなくて戸田だったけど。これも第一歩だ。戸田からスタートだ。“神宮”からスタートならね、言うことはなかったけど。まあ、彼もホームランは打たれたけど、落ち着いて投げてた。コントロールがいいよ。変化球でストライクが取れるし、一発ね。（被弾は）松本（直）か。彼は一軍でも出てる経験のあるキャッチャーだからね。ホームランは打たれたけど、もう十分。これからやっとスタート。長かったよ。これもな。やっとスタートラインに立てて、コントロールがいいし、球のキレも（あった）。１５０（キロ）出ていて、ちょっとまた楽しみが増えたね」

−打線は九回に意地を見せた。

「もう遅い。意地を見せたんじゃない。八回まで何の工夫も何もないやんか。手玉に取られてね。一応格好がついたっちゅうだけで。三振が相変わらず多いし。そういうところじゃ、よう昨日勝ったもんだよ。打線は相変わらずや」

−嶋村は二塁打を放ち、マルチ安打と好調。

「４番でこうやってね、長打も出たりして、ファーストの守備でもワンバンを取ったり。嶋村はこれからまだまだ良くなってくると思うんでね、ファーストをしたり、キャッチャーも両方できればというところなので。続けさせていきたいね」