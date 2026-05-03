世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。12Rの激闘に世界が熱狂。11回、中谷の顔面へ左アッパーがヒットした場面では衝撃の事実が明るみになり、ファンからは驚きの声が上がった。

初回から息をのむ展開が続き、対峙した2人は笑みを浮かべる場面も。10回、中谷が偶然のバッティングで額から出血するも、ドクターチェックの後に試合再開。井上に猛攻を仕掛けた。11回、井上が右アッパーから圧力をかける。中谷は左目がふさがった状態になり、防戦一方に。12回を戦い抜き判定の結果、井上に軍配があがった。

ネット上では11Rの攻防が話題に。井上が中谷の左目を潰す右アッパーを炸裂させ、さらに猛攻に出た終盤、残り10秒を切ったところで左アッパーがヒット。この場面では前足一本で打ち込み、下半身の並外れた強さを強調していた。

実際の映像がX上で拡散。「こんなことしてたの！！？ ガゼルパンチや…」「バランス崩さずこの精度で打てる選手、他おらへん」「これで有効打になるの常識の外すぎ」「ボクサーの足じゃない」「誰が予測できるんだよこんなの」などと、異次元ぶりに熱い視線が注がれた。

井上はリングインタビューで「しばらく休みたい」と今後についてコメント。ともにデビューから32戦無敗のまま激突した世紀の一戦を終え、会見では「ホッとしています」と心境を笑顔で語った。



（THE ANSWER編集部）