元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖が2日、インスタグラムを更新し、稲垣吾郎らと偶然再会したことを明かした。



【写真】さすが元宝塚トップ!芸能界の大物達に囲まれ華やかな笑顔!

真飛は「舞台『ガールズ＆ボーイズ』嬉しい 嬉しいお客様が・・・1枚目・・・右から、稲垣吾郎さん、高橋克典さん、水谷豊さん、相島一之さん、内田英治監督。偶然だったのですが、何とも嬉しい、嬉しすぎる皆様との再会に写真をおねだりしてしまいました 皆さんから 嬉しい舞台の感想も聞けて、沢山の勇気をいただきました。本当に、素晴らしい先輩方に観ていただけて、幸せすぎました また、一緒に作品が作れる日が来ることを、心待ちにしています♡お忙しい中、本当に、本当に、ありがとうございました」と喜びと感謝の気持ちを投稿した。



真飛はまた「2枚目は・・・桜乃彩音さん、彩音 忙しい中、駆け付けてくれた、大切な1代目の相手役さん♡いつまで経っても可愛さ、心の美しさが変わらない彩音 喜んでもらえて、本当に嬉しかった！！なんか、ずーっと泣いてたなぁ、彩音笑 なんなんだ、あの可愛い生き物は ありがとう本当に♡」とタカラヅカ時代の相手役が来てくれたことをここでも喜んだ。



（よろず～ニュース編集部）