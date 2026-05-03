◆学生アメフト▽春季交流戦 関学大２０―３日大

日大はタッチダウンを奪えず、３年ぶりの対戦となった関学大に完敗した。

第２Ｑまでは押し気味に進めたが、後半に入るとミスが目立ち始め、点差を広げられた。

日大有志の会・須永恭通監督は「前半は頑張ったが、後半に地力の差が出て引き離された。ターンオーバーがポイントだった。こちらの連携ミス。特に不安はなかったが、練習の質がゲームライクでやっていないというか、見直さないといけない」と振り返った。

関西の雄との久々の対戦については「やっぱり倒さなくてはいけない相手。ひと言で強い。今日も限られたプレーしかやっていないと思う。練習のつもりでやっている。狙いが分かる、関学がやっていることの奥の深さが分かった」と認め、「うちも学生は頑張った。いつか大きな舞台で勝てるチームを作っていきます」と誓った。

日大アメフト部は部員の違法薬物事件の影響で２０２３年１２月に廃部となり、２４年２月に関東学生連盟を退会。その後、一定の条件を満たした元部員や新入生が「有志の会」として活動を始め、２５年６月に同連盟への加盟が承認された。２６年度は関東１部下位「ＢＩＧ８」で戦う。