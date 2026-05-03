「すげー！」サカナクション山口一郎のいとこ、ロケで偶然の出会いに反響 「顔のパーツ似てる」「声似てる!!」 バンド名の由来も明らかに
お笑いコンビ・チョコレートプラネットがMCを務める、メ〜テレ『超町人！チョコレートサムネット』（毎週日曜 後4：25 ※東海三県）の公式YouTubeが3日までに更新され、サカナクション・山口一郎のいとこが登場し、話題を集めている。
【動画】サカナクション山口一郎のいとこが登場 バンド名付け親だった
毎回1つの街にスポットを当て、サムネハンター（ロケ芸人）がその街のサムネイルになりそうな特異な経歴や、特技を持っている人を調査、発見する番組。4月26日放送回では、岐阜・各務原市で超町人を探した。
クライミングジムで出会った山口穣さんは「いとこがサカナクションのボーカルの山口一郎くん」とさらり。「さらっとすごいことおっしゃいましたね」と驚きを呼んだ。
「仲良くて昔から、一緒に釣りしたりとか。山口家のなかでも一郎くんと僕だけ定職につかずふらふらする時期があった」と言う。
さらに、「魚釣りが好きで、アクティブなことがで好きで、動ける感じ」から携帯電話のメールアドレスを魚アクション→サカナクションにしていたという。これを、いとこの一郎がバンド改名の際に「サカナクションを使っていい？」と希望し、現在のバンド名になったと明かした。
スタジオのチョコレートプラネットも「ええ、この人？」「すげー！」と驚くばかり。
ファンからは「おいおいおい！すげぇ人だな！」「山口さんが言ってたのはこの人だったのか…」「いとこだけあってかちょっと顔のパーツ似てる」「声似てる!!」など、多数の声が寄せられている。
【動画】サカナクション山口一郎のいとこが登場 バンド名付け親だった
毎回1つの街にスポットを当て、サムネハンター（ロケ芸人）がその街のサムネイルになりそうな特異な経歴や、特技を持っている人を調査、発見する番組。4月26日放送回では、岐阜・各務原市で超町人を探した。
「仲良くて昔から、一緒に釣りしたりとか。山口家のなかでも一郎くんと僕だけ定職につかずふらふらする時期があった」と言う。
さらに、「魚釣りが好きで、アクティブなことがで好きで、動ける感じ」から携帯電話のメールアドレスを魚アクション→サカナクションにしていたという。これを、いとこの一郎がバンド改名の際に「サカナクションを使っていい？」と希望し、現在のバンド名になったと明かした。
スタジオのチョコレートプラネットも「ええ、この人？」「すげー！」と驚くばかり。
ファンからは「おいおいおい！すげぇ人だな！」「山口さんが言ってたのはこの人だったのか…」「いとこだけあってかちょっと顔のパーツ似てる」「声似てる!!」など、多数の声が寄せられている。