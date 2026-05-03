◆ファーム・リーグ 巨人３×―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・西舘勇陽投手（２４）が２軍戦で実戦復帰し、２回２２球で１安打無失点１Ｋと快投した。最速は１５１キロ。計１４球投じた直球のうち８球が１５０キロ台とパワーアップした球威で打者を押し込んだ。

春季キャンプ以来２か月以上ぶりの実戦マウンド。カーブ、スライダー、フォークなども織り交ぜ「内容どうこうより、投げられたことがまず良かったです」と安堵（ど）した。

３年目の今季は１軍キャンプ終了後に上半身のコンディション不良を訴えて故障班に合流。４月中旬に座った捕手への投球を再開し、同２９日に山崎伊織とそろってライブＢＰに登板した。大竹寛２軍投手コーチも「西舘ね、投げられてよかった。これからもっと良くなっていくでしょう」と着実な前進にうなずいた。

１軍昇格が待たれる２３年のドラ１右腕。「（初戦にしては）出力もそれなりに出ていましたし、あとはカウント作りのところかなと。今日はアバウトだったので。見逃し、ファウル、空振りをちゃんと取るための作業が必要だと思います」。逆襲に向け、まずは一歩進めた。