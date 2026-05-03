50歳ママには到底見えない透明感！『冬ソナ』チェ・ジウ、トップ女優たちと優雅な誕生日会

年を重ねても変わらずキラキラと輝き続ける“お姉さま”たちだ。

5月3日、女優チェ・シラは自身のSNSに芸能界の親友たちとともにした心温まる誕生日会の様子を公開した。

【写真】「え、50歳!?」チェ・ジウ、年齢不詳の透明感

彼女は、「スミのおもてなしで、キョウォルジェで過ごした可愛いギョンミンさんの誕生日」という文章を綴り、多数の写真を投稿した。

公開された写真には、趣のある韓屋（ハノク、韓国の伝統建築）「キョウォルジェ」を背景に、チェ・シラ、シン・エラ、チェ・ジウと、韓国を代表するトップ女優たちが一堂に会し、楽しいひとときを過ごす姿が収められている。

（写真＝チェ・シラInstagram）左からチェ・シラ、チェ・ジウ

彼女たちは、愛情のこもった料理を楽しみながら、和気あいあいとした雰囲気のなかでメイクアップアーティスト、イ・ギョンミンの誕生日を祝った。

特に、シン・エラ、チェ・ジウ、チェ・シラの3人は、ときが経っても変わることのない優雅な美しさを披露するとともに、清純な雰囲気を漂わせ、“年齢不詳のお姉さん”という名にふさわしい姿を証明した。

（写真＝チェ・シラInstagram）左からチェ・ジウ、シン・エラ、チェ・シラ

（写真＝チェ・シラInstagram）左から3人目：イ・ギョンミン

韓屋の縁側に並んで座り、明るく微笑む彼女たちは、まるで映画のワンシーンのようなオーラを放っている。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジウ プロフィール

1975年6月11日生まれ。1994年にテレビ局MBCのオーディションに合格し、本名のチェ・ミヒャンで女優デビュー。翌1995年に芸名をチェ・ジウと改名し、2002年に主演したドラマ『冬のソナタ』で一躍、アジアのトップスターに。日本では“ジウ姫”の愛称で知られ、2006年にはTBSのドラマ『輪舞-ロンド-』で竹ノ内豊とダブル主演。そのほか、日本ではドラマ出演、CM出演多数。2018年3月に9歳年下の一般男性（オンライン・プラットフォームのアプリケーション会社の代表）と電撃結婚したニュースは、日本でも多くのメディアで報じられた。2020年5月16日、第一子となる長女を出産した。