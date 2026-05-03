「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）

ヤクルトが絶妙なカバーリングを連発して、先制を阻止した。

二回１死二、三塁。京田のゴロを捕球した一塁・茂木が本塁へ送球。三塁走者・宮崎を三塁と本塁間での挟殺プレーへと持ち込んだ。

しかし、捕手・古賀の送球を三塁・田中がグラブに当てて後ろにそらしてしまう。すると、宮崎は一気に加速して本塁へ駆け出した。

だが、遊撃からカバーに回った武岡がそれた送球をギリギリで捕球。そのまま本塁へ送球した。

これを一塁から本塁カバーに回った茂木が捕球してタッチしてアウトに。クロスプレーで本塁へ転がった宮崎はその場に正座して呆然。ヤクルト先発・ウォルターズも本塁後方で興奮気味にグラブを叩いた。

フジテレビＯＮＥの実況は「入れ代わり立ち代わりで空いたところをカバーしました。まさかそこにいるのか！というバックアップを見せました」と興奮気味に伝える好守だった。解説の齊藤明雄氏は「武岡がいい判断をしましたね。よくカバーリングにいきましたね。一番捕りづらいところですよ」とたたえた。