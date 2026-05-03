歌手の小柳ルミ子（73）が3日、自身のインスタグラムを更新し、美脚際立つショーパンコーデを披露した。

小柳は「ルミコーデ」と紹介。「昨日OnAirになったゴールデンウィークSP【タカトシ温水の路線バス…】お久しぶりね…のタカトシさんと初対面の温水さん ロケもOnAirも楽しかったなぁ」とつづり、2日に放送のフジテレビ系「タカトシ温水の路線バスで！」（土曜隔週正午）で着用した衣装を披露。「こういうバラエティーでしか着れないショーパンにGジャンのルミコーデにしてみました」と紹介した。

また、小柳が1952年生まれ、お笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカとトシが1976年、俳優の温水洋一が1964年生まれと、全員の干支が辰（たつ）とあり「私より1回り下の辰年 温水さん 私より2回り下の辰年 タカトシさん チームドラゴンで又 楽しい旅したいですねとした。

番組では、小柳が「芸歴55年にして初体験」という路線バスに乗車。「電車はあったんだけど、バスは初めてかも…」とロケを楽しんでいた。

フォロワーからは「カッコいい〜」「めっちゃカッコいい。若い。足綺麗。姿勢バッチリ 本当に尊敬しかない」「カッコ良過ぎますって」「足綺麗、素敵」「ルミ子お姉さん美脚、スタイル抜群 女性の憧れです」「脚ほそー」などの声が寄せられていた。