「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの人生を題材にしたNetflixの作品「地獄に堕ちるわよ」がネット上で話題となっている。

細木さんは04年にTBS「ズバリ言うわよ!」とフジテレビ「幸せって何だっけ 〜カズカズの宝話〜」のレギュラー番組を持ち、一世を風靡。ドラマのタイトルにもなった「地獄に堕ちるわよ」といった過激な言葉が注目を集めていた。

なお、細木さんから「モンキッキー」に改名させられた経験を持つタレント・おさるは、22年5月配信のYouTube「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演した際、細木さんについて「“怖かったでしょ?”とか言われるけど、全くそんなことない。エンターテイナーですよ、テレビでキャラクターを演じていただけ」と証言する。

「楽屋で会っても（笑顔で）“今日もよろしくね”とか“声のハリが良いからイケるね”とか、そういう感じなんですよ。ロケで待ち伏せをしたことがあったんですけど、ウワーって盛り上がって。カットがかかったあとに“どれくらい待ったの?”って聞かれて4時間ぐらい待ちましたって言ったら“えっ、何も食べてないの?スタッフさんと皆でご飯にしましょう”って。やさしさの塊でしたけどね。だからキツいキャラができたんでしょうね」とエピソードを紹介していた。