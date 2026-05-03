草むらに入った後、ズボンや服にびっしりと付着して離れない、通称「ひっつき虫」。1つずつ指でつまんで取る地道な作業に、絶望した経験がある人も多いのではないだろうか。



【動画】ひとつひとつ取ってませんか？実はこんなに簡単に取れるなんて…

今、そんな悩みを一瞬で解決する驚きのライフハック動画が、Threadsで大きな注目を集めている。投稿された動画には、ズボンに付いた大量のひっつき虫をウェットティッシュでなでるように拭うだけで、面白いほどスルスルと剥がれ落ちていく様子が映し出されている。この発見の経緯について投稿した村上しゅうへい（＠shupeiman）さんに話を聞いた。



――ウェットティッシュ撃退法を知ったときは？



村上：正直「今までの時間返してくれ！」と思いました。これまでは1つずつ手で取っていたので、あまりの簡単さに愕然としましたね。田舎暮らしを始めて7年目にして、ようやくこの真実にたどり着きました。



――どのようなきっかけで知りましたか？



村上：去年知り合いから聞いたのですが半信半疑でした。今回、実際にやってみたらあまりにもスッと取れたので感動しました。



――ひっつき虫の種類で効果に差はありますか？



村上：今回の投稿で取っているのはアレチヌスビトハギ（荒地盗人萩）ですが、コセンダングサ（小栴檀草）も同じ方法で取ることができました。



――ひっつき虫を外すコツは？



村上：一度くっついた部分では取りにくくなるので、広げて折り畳み直しながらウェットティッシュの新しい面を使い、力を入れず滑らせるのがスッと取るコツです。



――以前の手作業と比べて、どれくらい楽に？



村上：以前はまさに「絶望」。草刈り自体が地獄のような体験なのに、その後さらに手間のかかる作業が待っていると思うだけで、草刈りそのものが嫌になるほどでした。汗だくドロドロでやるひっつき虫外し作業はイライラして苦痛でしたが、この方法で救われました！



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投稿には「田舎住み38年で初めて知った」「子育て中に知りたかった」「ペット用のウェットティッシュ使えば犬にも使えそう」などの反響が寄せられた。全国の草刈りやアウトドアに励む人々にとって、ウェットティッシュが救世主となりそうだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）