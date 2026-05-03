◇第41回静岡国際陸上競技大会(3日、静岡・エコパスタジアム)

日本グランプリシリーズの静岡国際陸上は3日、男子800メートルで落合晃選手(駒澤大学2年)が1分43秒90の日本新記録を樹立し、優勝を飾りました。

1周目を51秒台で通過し、ペースメーカーが抜け500mを過ぎた頃から後続を徐々に引き離します。

「きょうの状態を見てもレース前からすごい自信がありました。日本記録、自分の自己ベストは更新できるかなっていう感覚はあったので、どこまでいけるかっていう勝負だったので、ラスト300の時点でもまだまだ余力持って走れていたので、これはもしかしたらいけるかも」

そうレース後に話した落合選手は最後まで勢いをゆるめず、トップで快走。自身が高校3年時のインターハイで樹立した1分44秒80の日本記録を0.90秒も更新しました。

会心のレースに、「1年間ベストを更新できなかったので、日本記録出せたところは本当にうれしい気持ちと、よかったなとほっとする気持ちが今はあります」とはにかみます。タイムを見て、「43秒台が見えて、本当にうれしかったですし、ゴールした瞬間はなんともいえない気持ち。まだ実感ない」と率直に語りました。

この静岡での日本記録を狙って冬はしっかり練習を積んだといい、まさに有言実行の結果。「去年のレース結果とかで、ラスト200mを26秒で上がれないと、タイムも結果もついてこないということをずっと意識してこの冬、それこそ26秒以上のタイムで、25秒とかで練習が積めてこれていたので、きょうのレースでも50秒、51秒で入っても全然余裕を持って、しっかりラストあげられる、余裕度を持ちながら走れたので、冬の成果が出たかなと思います」と振り返りました。

また指導をする大八木弘明総監督からは「おめでとうと言ってもらえた」と明かし、「駒澤大学に来てからベストを出せていなくて少し苦労する部分もあったんですけど、そのなかでしっかりこうして43秒台、日本記録を駒澤大学入って出せたということはうれしいことですし、こうして結果で監督たちに恩返しできたことは、すごく感謝ですね」と思いを口にします。

今季は9月に名古屋で開催のアジア大会で優勝が一番の目標といい、「次は42秒台というところまでしっかり、そのタイムが見えてくると世界とも勝負できるかなと思うので、ここで43秒台出せて、もう一段階ギアを上げて、今シーズン駆け抜けたいなと思っています」と決意を込めました。