歌舞伎俳優の尾上左近改め３代目尾上辰之助（２０）が３日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日千秋楽）に出演した。

祖父（３代目尾上松緑追贈）が初代、父の松緑（５１）が２代目として名乗った「尾上辰之助」を３代目として襲名した。襲名披露演目「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」では劇中口上で「一層、芸道に精進していく所存でございます。これからもごひいき、ご支援のほど、お願い申し上げます」と決意を述べた。

口上では師匠の７代目尾上菊五郎（８３）、父の松緑、中村萬壽（７１）、中村雀右衛門（７０）、８代目尾上菊五郎（４８）、市川團十郎（４８）と自身の計７人がズラリと並んだ。７代目菊五郎からは「初代の辰之助さんとは非常に仲が良くて、よく学び、よく遊んだ、兄弟同然の間柄でございました。その辰之助の名跡が復活すること、とてもうれしく思います」と祝福された。

團十郎は、辰之助が同世代の市川染五郎（２１）、市川團子（２２）と「染團辰」として注目されていることを念頭に「年の差はございますが、（市川新之助、尾上菊之助と）三之助もよろしくお願いします」と「令和の三之助」に期待を寄せた。さらに出番前、辰之助から「緊張しています」と言われたことを明かし、「とても素直な方でございます」と人柄を紹介した。

辰之助は時代物の荒事を得意とする音羽屋紀尾井町一門の御曹司。「寿曽我―」では祖父、父も演じた曽我五郎を力強く演じ、喝采を浴びた。荒事の伝統を継承しながら、若衆や女形も演じられる器用さが魅力。先輩俳優からの激励、客席からの声援や拍手を糧に、新たな辰之助像を作り上げる。