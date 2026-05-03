５月３日に京都競馬場で行われた天皇賞・Ｇ１のジョッキーカメラが同日、ＪＲＡの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。

公開されたのは、１着だったクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）に騎乗していた北村友一騎手と、３着だったアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）の武豊騎手のバージョン。北村友騎手のものでは、ゴール後に武豊騎手が「勝った？」と声をかけると、北村友騎手が息を切りながら「いや〜、ちょっと外と離れていて分からなかったです」と答えるなど、推定２センチ差で決着した「裏舞台」が生々しく振り返られるものになっている。

激闘をうかがわせる動画はＸでも話題になっており、「これが本心だろうね。先にヴェルテンベルクが２着のところに入っても確信は持てず」「息入れる瞬間かっこよすぎてためいきでた」「電車の中で見たら絶対に泣くから家帰ったら見ます」「僅差写真判定のときってこんなに静かで緊張感あるんだ…北村くんも分からなくて不安だったろうな…ほんまに良かった」「北村ジョッキーのジョッキーカメラで武さんが『勝った？』って聞いて会話するの良」「ヴェルテンベルク急に現れた感じしたけど、クロワのジョッキーカメラ見ながら位置確認したらやっぱ後ろにいるじゃん えぐ すごすぎ」などのコメントが寄せられている。