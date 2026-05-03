◆春季高校野球長野県大会東信支部予選 ▽準々決勝 小諸義塾１０―０丸子修学館＝６回コールド＝（３日・佐久総合運動公園野球場）

小諸商と小諸が統合し、今年４月に開校した小諸義塾に、来秋ドラフト候補の新星が現れた。背番号１８の２年生左腕・林誠也が６回で４者連続を含む９三振を奪い、４安打完封。自己最速を２キロ上回る１４４キロをマークし、県大会初出場を決めた。

伸び盛りの１８０センチ左腕が、しなやかに躍動した。初回に９０キロ台のスローカーブを多投し、３安打を許すと直球主体にシフト。「切り替えて、自分の心を保って投げることを意識しました」。２死満塁から１４３キロの高め直球で空振りを誘い、ピンチを脱した。１０点リードの６回にも１４０キロ台を連発し、ＭＡＸ１４４キロをマーク。「結構、力を入れて投げたつもりです」。９三振のうち８個を直球で奪うと、最後はスライダーを振らせ、春夏通算１１度甲子園出場の丸子修学館を相手にコールド勝ちを収めた。

軽井沢中時代は軟式野球部で最速１１４キロ。「だいたい初戦負け。練習試合も１回勝ったかどうか」と無名の存在だった。小諸商で１年夏から公式戦登板し、昨秋の球速は１３３キロ。冬にどんぶり３杯の食事とトレーニングを重ね、体重は８キロ増えて７７キロになり、さらに急成長を遂げた。

西沢彰泰監督は「（小諸商の）体験入学で、きれいなフォームだなと思った。体作りで出力が一気に上がってきた。（背番号１８は）期待もある分、未熟な面も多い。どん欲な気持ちが、レベルアップにつながっている」と目を細める。視察したＤｅＮＡ・河野スカウトは「腕を大きく使えて、柔らかさもある。真っすぐが数字以上に速く見える。来年はもっと有名になるでしょう」と驚きの表情を浮かべた。

４月２９日の初戦・上田東戦はリリーフで３回１／３を投げ、１安打無失点。１０個のアウトはすべて三振で、６者連続と４者連続で奪った。好きな投手は、阪神の藤川球児監督。「どんな打者でも、真っすぐで三振を取れる投手になりたい」。３月末で１２０年の歴史に幕を閉じた小諸商から、新たに小諸義塾のユニホームに身を包んだ快速左腕。悲願の甲子園出場を目指し、三振を積み重ねる。（雑誌『報知高校野球取材班』）