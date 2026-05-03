昨年のM−1グランプリを制した「たくろう」赤木裕（34）が、2日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、知られざる一面を暴露される場面があった。

挙動不審なキャラクターがウケ、M−1でも大きな笑いを誘った赤木。舞台を離れても、不思議な行動を目撃されていた。相方きむらバンドは「楽屋にそもそもいないというか、どこか出て行っちゃうんです」と証言。すると赤木は、「大阪の劇場の合間は、LUUPに乗っていつも三角公園を見に行って、戻ってきてました。アメ（リカ）村を見に行く。ラッパーとかがいるから、見に行って、戻っていくだけというのを（している）」と説明した。

赤木は人見知りで、友人もほとんどいないという。そんな中でも、同期で唯一の友人だという「チェリー大作戦」ねんどは、赤木のむっつりな素顔を暴露した。

「お酒を飲んでいたら、“ちょっと1回、お酒飲むのをやめよう”と。“37期は結果出てないから、もっと頑張ろうよ”って、熱く語られて。お笑いの話になるのかなと思ったら、その場で同期の女芸人に電話して、呼び出して、簡易キャバクラみたいな感じで、女の子を複数呼んで、飲み出しました」

呼んだ女性芸人は、「翠星チークダンス」ちろるだったという。MC明石家さんまから「ちろるのことが好きやったのか？」と突っ込まれた赤木は、「いやいやいや！じゃ…、全然…同期として、時としてお酒を飲みたいから飲んでいるだけで、酔わせて何（をする）とかじゃないです！」と、しどろもどろ。「ヤッバいことになってる！勘弁してくれや！好感度終わるって、こんなこと言われたら」と頭を抱えた。

赤木への告発は、さらに続いた。きむらは「酒が入っていなくてもヤバくて」と前置き。「ちろるが楽屋の奥で、わーっとしゃべってて、はははって笑って、“おしっこ漏れる〜”って言ったらしいんですよ。それを隅っこで聞いた赤木が、ちろるのところに寄って行って、“おしっこ漏れるの？”って聞いて、無視されました…」。不審すぎる言動に、ひな壇からは「ちゃんとキモイやん」とツッコミが入っていた。