渡辺美里が、埼玉 西武ドーム（ベルーナドーム）公演『明治チョコレート効果 presents スタジアム伝説～復活～ Sweet 60』を11月8日に開催する。

（関連：渡辺美里が歌う“大人のポップス”の魅力 「夏が来た！」アナザーソングの新曲を徹底分析）

本情報は、デビュー記念日の5月2日に行われたライブツアー『渡辺美里 ULTRA POP スペシャル ～じゃじゃ馬40th～』最終日にて、公演終盤に渡辺から「次のライブが決まりました。21年ぶりに里帰りしようと思います」とサプライズ発表されたもの。

渡辺にとって西武ドーム（ベルーナドーム）は、まさに“聖地”であり“原点”とも言える場所だ。デビュー翌年の1986年8月、『MISATO SPECIAL '86 KICK OFF』として大阪スタヂアムと西武ライオンズ球場（現 西武ドーム）でライブを開催し、日本の女性ソロアーティストとして初のスタジアム公演を記録した。

あわせて、7月15日に21枚目のオリジナルアルバム『Birthday』をリリースすることも発表。あわせて公開となったジャケット写真は、自身の1stアルバム『eyes』のセルフオマージュになっている。収録曲などは後日公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）