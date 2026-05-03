鹿島がPK戦勝利で首位の座を守る! GK早川が町田GK谷との守護神対決を制す
[5.3 J1百年構想リーグEAST第14節 鹿島 1-1(PK4-2) 町田 メルスタ]
J1百年構想リーグEASTは3日に第14節を行った。鹿島アントラーズとFC町田ゼルビアの対戦は、1-1のPK戦の末、鹿島が4-2で勝利した。
前節に今季初めて90分間での黒星を喫した鹿島。2位のFC東京が前日に勝利したことで同勝ち点となり、得失点差で暫定首位の座を明け渡していた。
互いに決定機を作り出すも、両チームの守護神がゴールを許さない。前半20分、町田は右サイドからロングスローを放つと、ゴール前でFWエリキがシュート。しかし、GK早川友基にはじかれた。
鹿島は後半アディショナルタイムに決定機を作る。DF植田直通が最後方からロングフィードを蹴り出すと、前線でFW鈴木優磨が頭で優しく落とす。最後はMFチャヴリッチがループシュートを放つが、飛び出したGK谷晃生の片手セーブに遭い、先制ゴールとはならなかった。
両守護神の活躍もあり、前半はスコアレスで折り返した。
後半の序盤からスコアが動いていく。鹿島は後半5分、右CKから一度はクリアされるが、右サイドにこぼれたボールをMF柴崎岳がヘディングで折り返す。FWレオ・セアラがハイジャンプからヘディングシュートで流し込み、今季7点目で先制点を奪った。
しかし、町田も失点から3分後に同点に追いつく。最後方からDF昌子源がロングフィードを蹴ると、ボールを収めたMFナ・サンホがPA右から折り返す。走り込んだFWテテ・イェンギが右足シュートを決め切り、1-1と同点にした。
鹿島は後半17分、負傷したMF知念慶とともにチャヴリッチ、MF松村優太を下げて3枚替え。MF樋口雄太、MF師岡柊生、FW田川亨介を入れて攻勢を強める。町田も22分にナ・サンホとエリキに代え、MF仙頭啓矢とFW徳村楓大を入れた。
一進一退の攻防が続くも、試合は1-1のまま90分で決着つかず。PK戦は北中米ワールドカップメンバー候補である早川と谷による勝負となった。
先攻・町田は1人目のMF下田北斗がポストに当ててしまい失敗。その後は互いに成功させると、町田3人目のキッカーを谷が務め、ゴール左隅に決めた。
鹿島の早川は町田の4人目・MF前寛之のキックをセーブ。4人目のレオ・セアラのキックは谷の足に当たるもそのままゴールへ。鹿島が4-2で勝利を決めた。
勝ち点2を手にした鹿島は、2位・FC東京と2ポイント差で首位の座を守った。
J1百年構想リーグEASTは3日に第14節を行った。鹿島アントラーズとFC町田ゼルビアの対戦は、1-1のPK戦の末、鹿島が4-2で勝利した。
前節に今季初めて90分間での黒星を喫した鹿島。2位のFC東京が前日に勝利したことで同勝ち点となり、得失点差で暫定首位の座を明け渡していた。
互いに決定機を作り出すも、両チームの守護神がゴールを許さない。前半20分、町田は右サイドからロングスローを放つと、ゴール前でFWエリキがシュート。しかし、GK早川友基にはじかれた。
両守護神の活躍もあり、前半はスコアレスで折り返した。
後半の序盤からスコアが動いていく。鹿島は後半5分、右CKから一度はクリアされるが、右サイドにこぼれたボールをMF柴崎岳がヘディングで折り返す。FWレオ・セアラがハイジャンプからヘディングシュートで流し込み、今季7点目で先制点を奪った。
しかし、町田も失点から3分後に同点に追いつく。最後方からDF昌子源がロングフィードを蹴ると、ボールを収めたMFナ・サンホがPA右から折り返す。走り込んだFWテテ・イェンギが右足シュートを決め切り、1-1と同点にした。
鹿島は後半17分、負傷したMF知念慶とともにチャヴリッチ、MF松村優太を下げて3枚替え。MF樋口雄太、MF師岡柊生、FW田川亨介を入れて攻勢を強める。町田も22分にナ・サンホとエリキに代え、MF仙頭啓矢とFW徳村楓大を入れた。
一進一退の攻防が続くも、試合は1-1のまま90分で決着つかず。PK戦は北中米ワールドカップメンバー候補である早川と谷による勝負となった。
先攻・町田は1人目のMF下田北斗がポストに当ててしまい失敗。その後は互いに成功させると、町田3人目のキッカーを谷が務め、ゴール左隅に決めた。
鹿島の早川は町田の4人目・MF前寛之のキックをセーブ。4人目のレオ・セアラのキックは谷の足に当たるもそのままゴールへ。鹿島が4-2で勝利を決めた。
勝ち点2を手にした鹿島は、2位・FC東京と2ポイント差で首位の座を守った。