NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演を務める豊臣秀長役の俳優・仲野太賀（33）と、兄・豊臣秀吉役を演じる俳優・池松壮亮（35）が3日、福岡市内で取材会に出席した。

10代のころから池松の背中を追ってきたという仲野は、長期間の撮影で池松の作品のクオリティーを上げていく熱量、役へのアプローチ、現場での士気の上げ方に改めて凄さを感じたという。「池松壮亮という俳優がいることで凄く現場に求心力が生まれて豊臣秀吉のようなリーダーシップを持って現場の士気を上げてくれる姿勢が改めて凄いなと思います」と絶賛した。

池松の方を見て「（ハードルを）上げすぎ？」と笑みを浮かべると、福岡県出身の池松は「母が喜びます」と照れ笑いを浮かべた。それを受けて仲野は「ずっと追いかけてきた背中に間違いはなかったと日々感じながら臨んでいます」と“兄”に感謝していた。

一方で池松は仲野について「本当にタフでこんなに体力があるのか…」と驚いたという。「みんなが太賀に引っ張られていく。太賀の人柄、豊臣秀長の人柄が日々絡み合って実っていく姿を見られることは本当に幸せなことです」と熱い思いを語った。