開幕から1カ月が経過したMLBだが、出だしの特徴としてあげられるのが、名門チームの不振と、“大型連敗” を喫するチームが多いということだ。

ア・リーグ東地区のボストン・レッドソックスは、開幕ビジターの6連戦で1勝5敗と大きく負け越したことで、一度も勝率で5割を超えられないまま、チームは4月25日（日本時間26日）に名将アレックス・コーラ監督の解任を発表した。

これが呼び水となったのかもしれない。コーラ解任からわずか3日後の28日（同29日）、フィラデルフィア・フィリーズはロブ・トムソン監督の解任を発表した。

トムソン監督は、2022年の途中から暫定的に指揮を執り、同年10月に監督に正式就任してワールドシリーズに進出。昨季まで4年連続でチームをプレーオフに導いていた。だが、今季は10連敗を喫するなど、解任された時点では9勝19敗の4位と低迷していたことを考えると、解任も致し方ないことだったかもしれない。

このほかにも、フィリーズと同じナ・リーグ東地区で最下位に沈んでいるニューヨーク・メッツのカルロス・メンドーサ監督にも解任の噂が絶えない。こちらもチームワーストとなる12連敗を記録しているだけに、いつ監督のクビが飛んでもおかしくない。

そんななか、チーム史上最多となるワールドシリーズ3連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースは、盤石のスタートを見せた。開幕から4カード計12試合で9勝3敗のロケットスタートに成功。今オフ、野手ではカイル・タッカー、投手ではエドウィン・ディアスと、FA市場の “目玉選手” を獲得していただけに、それも当然の結果といえた。

ところが、彼らの不振が始まり、チームの歯車は狂い始めた。

「サンフランシスコ・ジャイアンツやフロリダ・マーリンズといった戦力的にもかなり実力差があるチームに3連戦で負け越すなど、取りこぼしが続いています。

その要因となっているのが、一にも二にも打てないこと。5月2日（同3日）現在、チームは4連敗を喫していますが、その間の得点は1.2.2.2となっています。

打撃で調子のいい打者を探すのが難しいほど、控えも含め、頼りになる打者はいません。とくに深刻なのが大谷翔平の不振です。大谷は今季ワーストとなる14打席無安打と苦しんでいます。積極的にファーストストライクを狙うわけでもなく、難しい球に手を出して凡打となる。また、甘い球へアプローチしたとしてもミスショットが多く、明らかに不調ですね」（現地記者）

ただし、大谷の不調よりも、さらに深刻なのが大谷のあとを打つ2番打者だ。

「昨季、多くの試合でムーキー・ベッツ内野手が2番をつとめましたが、彼本来の積極的な打撃は影を潜めました。ベッツ本人も『ショウヘイのあとを打つのは本当に難しい。どうすればいいかわからない』と語ったほどでした。

そのため、今季の2番は大金をはたいて獲得したタッカーでスタートしたのですが、彼ほどの実力者でさえ、ベッツと同じように不振になってしまいました。25試合以上出場しましたが、打率は.238と低迷。ならばとフリーマンを起用したのですが、打率は1割台とさらに深刻なものとなりました。こちらもお手上げ状態です。

そんななか、腹斜筋のケガでIL（負傷者リスト）入りしていたベッツ内野手の復帰が近づいているようなので、大谷がド軍入りした1年めのように、1番ベッツ、2番大谷、3番フリーマンと並べる “ベッタニマン” の復活を望む声が多くなってきました」（前出記者）

何事も「初心に帰れ」ということか。