5月1日、歌手の華原朋美が、全国ツアーを開催することを発表した。最新のビジュアル写真も公開されたが、“激変” ぶりが注目を集めている。

華原は自身のXで《今年もコンサートが出来て嬉しいです 沢山のお客様の前で私らしく歌を歌いたいと思います。MCもお客様が笑顔になれるそんなトークもしたいです》と投稿し、ツアーに意気込みを見せた。

「ツアーは8月30日の埼玉公演を皮切りに、2027年3月の奈良公演まで19都市19公演を予定しています。華原さんは、所属事務所を通じて、2025年9月の30周年記念コンサート後に病気が見つかり、4時間以上に及ぶ手術を受けたことも明かしました。すでに治療は終了し、1年ぶりのライブに向けて準備を進めているようです」（スポーツ紙記者）

ツアーの告知とともに、華原の新たなアーティスト写真も公開された。黒色のジャケットと白のブラウスというフォーマルな装いだが、Xでは

《えっ？華原朋美？？ 違う人じゃない？》

《最初、誰か分からんかった》

《俺の知ってるともちゃんじゃない…》

など、華原のビジュアルの変化に驚く声が見受けられる。

「公開された写真の華原さんは、胸近くまで下した茶髪でセミロングのストレートヘアで、目元がパッチリしており、どことなく1990年代のビジュアルをほうふつとさせるものでした。華原さんは1月のInstagramで、髪をバッサリ切ったショートヘアの写真を公開していたので、今回の写真に “激変” した印象を受ける人も多かったのでしょう」（芸能記者）

2025年9月には、歌手デビュー30周年を記念し、スペシャルライブを開催して多くのファンを熱狂させた華原。ただ、ライブ後、心配されたこともあった。

「華原さんは、10月にXでツアーの打ち上げ写真を公開したのですが、頬がげっそりこけ、首元はやや骨ばって見える姿が話題になりました。

ただ、本人はSNSで近況を発信し続け、今回公表した手術のこともいっさいほのめかすことはなかったです。2019年に長男を出産し、子育てに追われていますが、定期的にファンと直接会えるライブを開催し、“ファンファースト” なスタイルを貫いているようです」（同前）

今回のツアーでは、どんな姿でファンの前に立つのか──。