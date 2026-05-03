世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。試合後、超大物との熱いハグにファンから様々な声が上がった。

熱狂に包まれた東京ドーム。世紀の一戦を制したのは、井上だった。緊張感漂う中、至高の攻防が続く。12回を戦い抜くと健闘を称え合い、「ありがとう」と握手した。

試合前の入場時、ギター生演奏で花を添えたのはミュージシャンの布袋寅泰だ。

布袋は試合後に自身のインスタグラムを更新。「伝説の日。紛れもなく。 尚弥くん、ありがとう！ 中谷さん、ありがとう！ 二人のスピリットが惚れ惚れするほど研ぎ澄まされて美しかったです」とつづり、熱い抱擁を交わす写真を公開すると、ファンから様々な声が寄せられた。

「布袋さん＆尚弥選手、最高にカッコよかったです」

「二人ともいい笑顔で、最高に素敵な写真です」

「めっちゃ感動 カッコ良すぎる」

「布袋さんも井上さんも中谷さんも最高でした」

「最高にかっこいいツーショット！ 燃えるぜ！」

「布袋さんのギターも井上選手の力になっていると感じます」

世紀の一戦を終え、戦績は33歳の井上が33勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）1敗となった。



（THE ANSWER編集部）