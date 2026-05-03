バーンリーはマイケル・ジャクソン氏が暫定監督として指揮を執っている

プレミアリーグからチャンピオンシップへの降格が決まったバーンリーは2024年からチームを率いてきたスコット・パーカー監督が退任となり、マイケル・ジャクソン氏が暫定監督として今季残りの試合を指揮することになった。

バーンリーはパーカー監督の下、昨季のチャンピオンシップでリーズと並ぶ勝ち点100を積み上げた。得失点差の関係で優勝をリーズに譲ったが、2年ぶりのプレミアリーグ昇格を果たした。

しかし、開幕直後から黒星を重ねたチームは今季わずか4勝にとどまり、4試合を残した時点での2部降格が決定。23-24シーズンに続いて、今季も昇格から1年での再降格。現地時間4月30日、パーカー監督の退任が発表された。

そんなバーンリーだが、パーカー監督の後任となる暫定監督の発表は話題を呼ぶことに。シーズン残り試合の指揮を任されたのは、バーンリーで2度目の暫定監督就任となるマイケル・ジャクソン氏。伝説のアーティストと同姓同名ということもあり、SNSではマイケル・ジャクソンの格好をした選手たちの画像などパロディ投稿があふれる状況となった。

また、マイケル・ジャクソン氏の初陣は現地時間1日のリーズ戦で、バーンリーが1-3で敗れた。試合終了後、会場となったリーズの本拠地エランド・ロードではマイケル・ジャクソンの人気曲の一つである「スムース・クリミナル」が流れるというユーモアある演出も行われていた。

海外メディア「nog omania」は「試合後、からかうようにスムース・クリミナルを流した。このタイミングは偶然ではない」と注目し、「そのユーモアセンスは多くの人の注目を集め、忘れられない夜を演出した」と報じている。

マイケル・ジャクソン暫定監督率いるバーンリーは残り3試合で、チャンピオンズリーグ出場権権獲得を目指す5位アストン・ビラ、熾烈な優勝争い中の首位アーセナル、そして最下位のウォルバーハンプトンと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）