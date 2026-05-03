現地時間5月2日、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたケンタッキーダービー（G1・3歳・ダ2000m・18頭立て・1着賞金310万ドル＝約4億9000万円）は、J.オルティス騎乗のゴールデンテンポ（牡3・C.ドゥヴォー）が快勝。2着にレネゲイド、3着にオシェリが入った。勝ちタイムは2:02.27（良）。

日本勢では西村淳也騎乗のダノンバーボン（牡3・栗東・池添学）が5着に健闘。レースでは好位の2、3番手で流れに乗り、4コーナーでは先頭で直線へ。押し切りを狙う力強い走りを見せ、直線半ばでは粘り込みを図ったが、ゴール前で脚色が鈍り、あと一歩のところで上位争いから後退。それでも最後まで見せ場を作り、能力の高さを示した。

【ケンタッキーダービー】西村淳也「結果だけが悔しい」ダノンバーボンは5着…伏兵ゴールデンテンポがV

ケンタッキーダービー・ダノンバーボンと西村淳也騎手

直線半ばまで先頭も…

池添学調教師は「直線半ばまで夢を見させてくれました。輸送から調整まで本当に順調に来られましたし、今日は気合も乗っていました。ゲートも落ち着いて対応してくれて、本当に賢い馬だと思います。当初のプラン通り前目で運べました。（最後の直線では）声が出ましたね」とレースを振り返った。

そのうえで「まだ3歳で、アメリカでも十分通用する力を見せてくれたと思います。これからさらに成長してくれる馬ですし、今後に期待しています」と、さらなる飛躍に手応えをにじませた。

なお、坂井瑠星騎乗のワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）は好位から運ぶも伸びを欠き、8着に敗れている。

【全着順】

1着 ゴールデンテンポ

2着 レネゲイド

3着 オシェリ

4着 チーフワラビー

5着 ダノンバーボン（日）西村淳也

6着 インクレディボルト

7着 コマンドメント

8着 ワンダーディーン（日）坂井瑠星

9着 ソーハッピー

10着 エマージングマーケット

11着 ファーザーアドゥ

12着 ポテンテ

13着 シックススピード

14着 ロブスタ

15着 アルバス

16着 イントレピド

17着 リトマステスト

18着 パブロヴィアン

出走取消 ライトトゥパーティー

出走取消 ザプーマ

出走取消 サイレントタクティック

出走取消 フルエフォート

出走取消 グレートホワイト

出走取消 コロナデオーロ