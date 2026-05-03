NCTジェヒョンが除隊 軍服姿の近影＆ジョンウとの2ショット公開「変わらない笑顔で泣ける」「かっこよすぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/05/03】グローバルボーイズグループ・NCT（エヌシーティー）の公式X（旧Twitter）が3日に更新された。ジェヒョン（JAEHYUN）の除隊が報告され、話題となっている。
【写真】除隊報告のNCTメンバー「変わらない笑顔で泣ける」軍服姿の近影
2024年11月に陸軍軍楽隊に入隊したジェヒョン。今回の投稿ではジェヒョンの除隊が報告され、軍服姿で花束を持った近影や入隊中のジョンウ（JUNGWOO）との2ショットも公開されている。
この投稿にファンからは「変わらない笑顔で泣ける」「かっこよすぎる」「おかえり」「待ってました」などと反響が寄せられている。
NCTは現在ジョンウのほかに、ドヨン（DOYOUNG）が入隊している。（modelpress編集部）
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【写真】除隊報告のNCTメンバー「変わらない笑顔で泣ける」軍服姿の近影
◆ジェヒョンの近影公開
2024年11月に陸軍軍楽隊に入隊したジェヒョン。今回の投稿ではジェヒョンの除隊が報告され、軍服姿で花束を持った近影や入隊中のジョンウ（JUNGWOO）との2ショットも公開されている。
◆ジェヒョンの近影に反響
この投稿にファンからは「変わらない笑顔で泣ける」「かっこよすぎる」「おかえり」「待ってました」などと反響が寄せられている。
NCTは現在ジョンウのほかに、ドヨン（DOYOUNG）が入隊している。（modelpress編集部）
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